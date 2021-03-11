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خطوات حجز مواعيد الشرطة عبر منصة «أبشر» (إنفوجراف)

خطوات حجز مواعيد الشرطة عبر منصة «أبشر» (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، إطلاق خدمة حجز مواعيد مراكز الشرطة عبر منصة “أبشر”، وتتيح الخدمة الجديدة للمواطن والمقيم حجز موعد في مراكز الشرطة بجميع مناطق المملكة.

وكشف الأمن العام عبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي له على تويتر، اليوم الخميس؛ تفاصيل الخدمات المقدمة وهي كالتالي: (مراجعة معاملة أو بلاغ سابق، تصديق العمدة، بلاغ عن شيكات بدون رصيد، إكمال متطلبات قضية، استلام أمانات لدى قسم، كفالة موقوف، إنهاء إجراءات موقوف، استلام مركبة محجوزة، تنازل عن بلاغ).

وأوضح الإنفوجراف أن خطوات حجز الموعد هي:

1– الدخول إلى أبشر أفراد.

2– مواعيد.

3– الشرطة.

4– الانتقال إلى خدمة مواعيد الشرطة.

5– حجز موعد جديد.

6– اختيار الخدمة والمنطقة.

7– اختيار الفرع.

8– تحديد الموعد.

9– تأكيد حجز الموعد.

وتهدف الخدمة إلى تنظيم استقبال المستفيدين في مراكز الشرط في مختلف المناطق، وفق أعلى معايير الجودة، وتحقيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

ويمكن للمستفيدين من خدمة «مواعيد الشرطة»، تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم.

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