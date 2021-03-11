الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ارتفاع الحرارة وعواصف ترابية تحجب الرؤية.. إليكم توقعات طقس الغد

ارتفاع الحرارة وعواصف ترابية تحجب الرؤية.. إليكم توقعات طقس الغد
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

وتشير التوقعات إلى تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، فيما تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم/ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والاجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

كما يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة العظمي على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 39 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الشمالي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

مواد ذات صلة

توقعات بارتفاع درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة اليوم.. وتحذيرات من موجة غبارية بدءاً من الغد

توقعات بارتفاع درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة اليوم.. وتحذيرات من موجة غبارية بدءاً من الغد

«الزعاق» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية

«الزعاق» يتوقع تقلبات جوية نهاية الأسبوع.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية

«الأرصاد» تنبّه: توقعات بتقلبات جوية وعواصف ترابية بدءاً من الخميس المقبل

«الأرصاد» تنبّه: توقعات بتقلبات جوية وعواصف ترابية بدءاً من الخميس المقبل

توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>