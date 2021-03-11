تنبيه مهم من «أمن الطرق» لقائدي المركبات بـ«الحدود الشمالية»

تواصل – فريق التحرير :

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً مهماً لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية.

وقالت قوات أمن الطرق عبر حسابها بتويتر: “نود التنويه بأن المنطقة تشهد رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار، مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة) وتتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام أو انعدام في الرؤية الأفقية بدءاً من اليوم الخميس على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك) -بمشية الله تعالى-.