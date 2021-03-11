«الأمن البيئي» يوضح عقوبات مخالفة صيد الكائنات الفطرية

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كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، لمخالفات الصيد والتصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها.

وأوضحت عبر انفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية حددت غرامة 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص، ولعدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري، وغرامة 5 آلاف للصيد في الأماكن المحظورة، وفي المواسم والأوقات الممنوعة.

أما عقوبات التصرف بالكائنات المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها، فهي 20 ألف ريال لعرض وبيع الكائنات البرية المصيدة، أو منتجاتها أو مشتقاتها من دون ترخيص.

وأشارت إلى أنه في حال إتلاف أو الإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية، تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وتُقدر قيمتها تبعاً لجسامة المخالفة وفقاً لما يحدده المركز.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة خلال سنة تصل العقوبة إلى ما لا يزيد على 30 مليون ريال والسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة، على أن توقع العقوبة من المحكمة المختصة.