توقعات الطقس: رياح مثيرة للأتربة تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية.. ونصائح مهمة من خبراء الأرصاد

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة تتحول مساءً جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

اضطراب جوي

من جانبه، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد المملكة اضطراباً جوياً يبدأ اليوم الخميس، وسيكون ضعيفاً، ومن ثم يشتد غداً الجمعة.

وأوضح المسند، أن الاضطراب الجوي سينتج عنه إثارة الغبار على نطاق واسع في الشمال والشرق والوسط والغرب ثم جنوب الوسط، متوقعاً أن يزول يوم السبت عن الشمال والوسط، ويتوجه بعدها باتجاه الجنوب.

ولفت إلى أن الاضطراب الجوي القادم مُعتاد مثل هذه الأيام، ويكون سببه صراعاً وتصادماً بين كتلتين هوائيتين إحداهما باردة قادمة من الشمال الغربي، والأخرى دافئة تتربع فوق أجواء المملكة.

ونوه إلى أن الرياح ستكون متقلبة حسب المكان والزمان، وعلى وجه العموم ستكون شمالية وشمالية غربية وغربية معتدلة إلى باردة.

نصائح مهمة

-الانتباه من شِدّة سرعة الرياح التي قد تصل سرعة بعض هباتها إلى ما يتجاوز 100كم/ساعة، وضرورة تثبيت المُقتنيات الخارجية والبيوت البلاستيكية.

-الانتباه من ارتفاع مُستويات الغبار في الأجواء و من تَبِعات ذلك على مرضى العيون ومرضى الجهاز التنفسي، حيث يُنصح بإحكام إغلاق النوافذ وعدم التعرض للرياح المُغبرة.