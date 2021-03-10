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تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)

تنافس كلوب هاوس.. تحديث وميزة جديدة تصل تطبيق «تويتر» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة جديدة لتطبيق التواصل الاجتماعي “تويتر”، تتمثل في إضافة ميزة الغرف الصوتية.

وقال السبع، عبر حسابه في “تويتر”: “تحديث جديد لتطبيق تويتر يضيف ميزة الغرف الصوتية بشكل رسمي للمستخدمين”.

وأوضح عبدالله السبع أن الغرف الصوتية ستكون بمثابة منافس رسمي لتطبيق كلوب هاوس، وإذا تم التحديث ولم تظهر انتظر قليلاً وسوف تظهر في التطبيق.

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