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«المرور» يحدد شروط ورسوم تجديد استمارة «سيارة خصوصي»

«المرور» يحدد شروط ورسوم تجديد استمارة «سيارة خصوصي»
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي، وكشفت عن شروط تجديدها.

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي 300 ريال لمدة ثلاث سنوات، و100 ريال عن كل سنة تطويف.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المواطنين على الحساب الرسمي للمرور السعودي قال فيه: “كم رسوم تجديد استمارة سيارة خصوصي؟”.

شروط تجديد استمارة السيارة

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أن من ضمن شروط تجديد استمارة السيارة ما يلي:

– أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.
– أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.
– سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».
– التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

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