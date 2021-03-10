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رسمياً.. تأجيل إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب

رسمياً.. تأجيل إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم الأربعاء، عن تأجيل موعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من الموعد المقرر سابقاً في شهر أبريل، وذلك لأسباب احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتولى الهيئة، مسؤولية تنظيم المعرض للمرة الأولى بهوية جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز مكانته بوصفه وجهة ثقافية مرموقة في العالم العربي.

وأعلنت الهيئة، أنها تسعى من خلال قرار تأجيل المعرض إلى الاستجابة للتحذيرات الرسمية، وتطبيق كافة الاحترازات الوقائية المقررة من الجهات الصحية المعنية، وتوفير الظروف الملائمة لزيارة آمنة وصحية لجميع المستفيدين من المعرض.

 

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