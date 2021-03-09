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الشيخ الخثلان يوضح حكم الإيجار المنتهي بالتمليك (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الإيجار المنتهي بالتمليك (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم الإيجار المنتهي بالتمليك.

وقال الشيخ الخثلان إن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ممنوعة وصور جائزة، فالصور الممنوعة ترجع إلى ضابط وهي أن يجتمع البيع والتأجير على محل واحد في زمن واحد.

وأضاف “أما الصور الجائزة فترجع إلى أن التأجير يكون تأجيراً حقيقياً، يترتب عليه آثار عقد الإجارة، ثم بعد ذلك ينتهي بالتمليك إما عن طريق الهبة أو بطريق البيع والبعض يسميه البيع بدفعة أخيرة أو نحو ذلك”.

وتابع الشيخ سعد الخثلان “أن الصورة الآن الموجودة في السوق هي الصورة الجائزة؛ بل إن الصورة الممنوعة تكاد تكون مندثرة وغير موجودة حالياً”.

 

 

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