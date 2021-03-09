جدة.. ضبط قائد مركبة متهور تجاوز خط الطوارئ وراوغ وسط الزحام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط قائد مركبة متهور بمنطقة جدة، بعد أن تجاوز خط الطوارئ وكاد أن يسبب حادثاً مريعاً وسط الزحام.
وتلقى مرور جدة بلاغاً من مواطن قال فيه: “إلى إدارة مرور جدة أتمنى محاسبة هذا الشخص المتهور بسبب سرعته العالية وتجاوز خط الطوارئ والمراوغة”.
ورد حساب المرور بقوله: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظامhttps://t.co/NasDuNWSKxpic.twitter.com/EDhpdinZfJ
— المرور السعودي (@eMoroor)March 9, 2021