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بكل سهولة.. كيف تعرف من ألغى متابعتك في سناب شات؟ (فيديو)

بكل سهولة.. كيف تعرف من ألغى متابعتك في سناب شات؟ (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، سالم الحربي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلالها طريقة معرفة من يلغي متابعتك في سناب شات.

وقال سالم الحربي، إن تطبيق سناب شات يتيح حالياً معرفة من قام بإلغاء الصداقة عبر التطبيق بكل سهولة.

وتابع الحربي “أنه في حالة إلغاء المتابعة يأتي تنبيه فوري للمستخدم الآخر الذي تم إلغاء متابعته، ويكون الأشخاص الذين قاموا بتعليق المتابعة في أعلى التطبيق.

وأضاف الخبير التقني سالم الحربي “أنه عند عمل إزالة لصديق من الإعدادات، يتم إرسال تنبيه وعند التحديث يظهر من الشخص الذي ألغى المتابعة في مقدمة الدردشات”.

 

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