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متحدث «الصحة»: الحساسية المفرطة لغير لقاح «كورونا» لا تمنع من التطعيم

متحدث «الصحة»: الحساسية المفرطة لغير لقاح «كورونا» لا تمنع من التطعيم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح والإرضاع لا يمنعان من أخذ لقاح فيروس كورونا.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عصر اليوم، أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في الحالات المؤكدة والحرجة المصابة بفيروس كورونا.

وتابع قائلاً: “الأطفال والحوامل غير ممنوعين من اللقاح بشكل دائم، وإنما هو مؤقت حتى تظهر نتائج الدراسات والتوصيات”.

وأشار إلى أنه من المهم إكمال مدة الحجر المنزلي لكل من خالط مصابا بمدة لا تقل عن 10 أيام حتى وإن كانت النتيجة سلبية، لافتا إلى أن بعض الأشخاص لا تظهر الأعراض عليهم إلا في آخر أيام الحجر المنزلي.

ولفت إلى أنه من المبكر جداً الوصول إلى المناعة المجتمعية، مشدداً على أن مناعة الفرد هي خطوة للعودة للحياة الطبيعية.

وأكد “متحدث الصحة”، أنه تم إعطاء أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

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