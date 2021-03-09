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لمعالجة أوضاع المفقودين.. «الشورى» يوافق على تعديل نظامَي التقاعد المدني والعسكري

لمعالجة أوضاع المفقودين.. «الشورى» يوافق على تعديل نظامَي التقاعد المدني والعسكري
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تواصل – فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، على إضافة مادة لنظام التقاعد المدني تكون (24 مكررة)، ومادة إلى نظام التقاعد العسكري تكون (23 مكررة).

وأوضح المجلس خلال جلسته العادية الثامنة عشرة اليوم الثلاثاء 1442/06/27هـ، أن المادة المضافة لنظامَي التقاعد تهدف إلى معالجة أوضاع وحالات المفقودين ممن ثبت فقدهم بحكم قضائي نهائي، وذلك لسد أي فراغ تشريعي في مثل هذه الحالات.

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة الاستثمار ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسبة في أعمالها، ووضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.

كما طالب المجلس وزارة الاستثمار، بالإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.

ودعاها إلى الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال العشر سنوات القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقاً لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .

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