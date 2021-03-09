إحصائية تكشف عن المهنة الأكثر توطيناً في القطاع الصحي

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كشف تقرير إحصائي صادر من وزارة الصحة عن أكثر الوظائف توطيناً بالوزارة.

ووفقاً لـ”الوطن”، تصدر الصيادلة قائمة الوظائف التي جرى توطينها في وزارة الصحة، حيث بلغت نسبة الصيادلة السعوديين 98%.

وجاءت وظائف الأطباء في مؤخرة القائمة كأقل مهنة صحية تم شغلها بمواطنين، إذ لم تتجاوز نسبتهم 39% من إجمالي الأطباء العاملين في المنشآت الصحية التابعة للوزارة.

وبلغ إجمالي أعداد العاملين في القطاع الصحي والإداري باستثناء المدن الطبية 274,637 موظفا وموظفة، من بينهم 207.198 سعوديا، مقابل 67.439 غير سعودي، وقدرت الوزارة نسبة السعودة بـ 75 %.