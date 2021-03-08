شاهد.. مقاتلات التحالف تستهدف ورش تجميع الصواريخ البالستية وتفخيخ الطائرات الحوثية  

تواصل – فريق التحرير:

نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو وثق استهداف مقاتلات التحالف لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

وبالأمس استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العديد من العناصر الإرهابية الحوثية والإمدادات والقدرات الخاصة بهم.

كما نفذت مقاتلات التحالف غارات نوعية استهدفت من خلالها القدرات والعناصر الإرهابية الحوثية ضمن جهود الإسناد والدعم للجيش الوطني اليمني ورجال القبائل.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير ما مجموعه 10 طائرات مسيرة مفخخة حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.