«بر العارضة» تصرف 342 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لـ773 أسرة

تواصل – جازان – أحمد المحلي:

أعلنت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان، اليوم الاثنين، صرف مبلغ وقدره (342820) ريال لعدد (773) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر فبراير لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

ويأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

وتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية.