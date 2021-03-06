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معلمة تنقذ طالبة ابتدائي بحائل.. لص يحاول اقتحام منزلها أثناء تلقي الدروس بمنصة مدرستي (فيديو)

معلمة تنقذ طالبة ابتدائي بحائل.. لص يحاول اقتحام منزلها أثناء تلقي الدروس بمنصة مدرستي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت معلمة من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية في حائل، إثر محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الحصة المدرسية عبر منصة مدرستي.

ورصدت مجموعة من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أن المُدرسة لاحظت من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس لصاً يحاول فتح نافذة منزل الطفلة، مستغلاً غياب والدتها.

وأثناء إلقائها الدرس لاحظت المعلمة محاولة اللص اقتحام منزل الطالبة وتدعى “رهف”، فأرشدت الطالبة على الفور لفتح المايك، فيما حاولت المعلمة إنقاذها بإرسال والدة إحدى الطالبات لمنزلها والتي تمكنت من إنقاذها ولله الحمد.

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