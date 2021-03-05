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بالخطوات.. طريقة إجراء مكالمات «واتساب» مرئية على الكمبيوتر

بالخطوات.. طريقة إجراء مكالمات «واتساب» مرئية على الكمبيوتر
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تواصل – وكالات:

أضاف تطبيق المحادثات الشهير “واتساب” أخيراً ميزة المكالمات الصوتية والمرئية عبر إصدار سطح المكتب من التطبيق، حيث تقتصر على المكالمات الفردية فقط حالياً، ومن المتوقع إضافة ميزة المكالمات الجماعية في المستقبل.

وقد كشفت صحيفة إنديان إكسبرس، طريقة إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر واتساب على سطح المكتب كالتالي :

أولاً : تنزيل تطبيق واتساب لسطح المكتب وتثبيته.

ثانياً : بعد التثبيت، فتح التطبيق بتكوينه عبر مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام واتساب على الهاتف الذكي، فتح تطبيق واتس آب> النقر فوق الزر ثلاثي النقاط> واتس آب ويب للمسح الضوئي.

ثالثاً : لإجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، نقر رمز الاتصال في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

رابعاً : الضغط على زر الاتصال لبداية مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو.

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