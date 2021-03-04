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«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل

«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للمرضى في المنازل.

وقالت الصحة، في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “إنه تم تدشين خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في كافة مناطق المملكة”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم، عن تسجيل (375 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (336) حالة، كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.

 وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى (378708) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (369,613) حالة.

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