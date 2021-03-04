«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية

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أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص (طاهي) لحملة شهادة الثانوية، ومن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي:

الشروط المطلوبة للتقديم:

– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

– لايقل العمر عن 17 سنة.

– ألا يقل الطول عن 160 سم.

ملاحظة:

– معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة.

– أن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/27هـ الموافق 2021/03/11م.

التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنــا