«الحرس الوطني» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف الشاغرة العسكرية تخصص (طاهي) لحملة شهادة الثانوية، ومن لديه الشهادات والخبرة في مجال الطهي:
الشروط المطلوبة للتقديم:
– أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
– أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
– لايقل العمر عن 17 سنة.
– ألا يقل الطول عن 160 سم.
ملاحظة:
– معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة الشهادة للمطابقة.
– أن يكون لديه خبرة أو شهادة في مجال (الطهي).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1442/07/23هـ الموافق 2021/03/07م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1442/07/27هـ الموافق 2021/03/11م.
التقديم:
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنــا