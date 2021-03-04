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توقعات طقس الغد.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة في 7 مناطق

توقعات طقس الغد.. انخفاض الحرارة ورياح نشطة في 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد ،الخميس بمشيئة الله، انخفاضاً في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تصل إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

سماء غائمة جزئياً

في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات عسير .

أما حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئين الشمالي والأوسط.

حالة الخليج العربي

أما حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة تتحول نهار الغد شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف نهار الغد .

وفيما يتعلق بتوقعات الأرصاد لدرجات الحرارة فتسجل وادي الدواسر 34 درجة كأعلى درجة حرارة غداً، بينما تسجل طريف 3 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.

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