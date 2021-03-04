«الموارد البشرية»: إيقاف استقبال العاملات المنزليات بمراكز الإيواء التابعة لها

تواصل – فريق التحرير :

وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فروعها بإيقاف استقبال العاملات الجديدات في مراكز الإيواء التابعة لها، وتوجيه إيوائهن في مراكز الإيواء لإحدى الشركات المتعهدة، في مدة أقصاها الأربعاء 18 / 8 / 1442.

وشمل التوجيه، وفقا لـ”الوطن”، إعداد الفروع لخطة ترحيل للعاملات المنزليات، المتواجدات بالمراكز الإيوائية التابعة للوزارة، مع فرض غرامة 150 ريالا عن كل يوم في حال هروب العاملة.

ومن المقرر أن يتم دمج موظفي الوزارة، الذين يعملون بالمراكز الإيوائية، إلى وحدات الإشراف على شركات ومكاتب الاستقدام بالمنطقة، أو وفق ما يُرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للموارد البشرية.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء بدراسة إسناد مهمة الإيواء أو جزء منها للقطاع الخاص، بالإضافة لقرار الوزارة الخاص بإلزام شركات ومكاتب الاستقدام، بإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط باستقدامهن، والعاملات المنزليات المغيبات، ورافضات العمل على المتعهد.