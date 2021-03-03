«السبيعي» يكشف ميزة مهمة في تحديث «واتساب» الأخير

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، بعض المميزات المهمة في تحديث تطبيق واتساب الأخير.

وقال السبيعي عبر “تويتر”: “تحديث WhatsApp الأخير بخاصية التحكم في استماع النوت الصوتي صار مثل الرسائل (تقدر تتحكم في مؤشر القراءة) حتى لو الطرف الثاني سمع النوت ما راح يبين لك اذا كنت مفعل الخاصية”.

وأوضح طريقة تفعيل الخدمة الجديدة من خلال (الاعدادات > الحساب > الخصوصية > مؤشرات قراءة الرسائل).