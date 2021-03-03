الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«السبيعي» يكشف ميزة مهمة في تحديث «واتساب» الأخير

«السبيعي» يكشف ميزة مهمة في تحديث «واتساب» الأخير
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبيعي، بعض المميزات المهمة في تحديث تطبيق واتساب الأخير.

وقال السبيعي عبر “تويتر”: “تحديث WhatsApp الأخير بخاصية التحكم في استماع النوت الصوتي صار مثل الرسائل (تقدر تتحكم في مؤشر القراءة) حتى لو الطرف الثاني سمع النوت ما راح يبين لك اذا كنت مفعل الخاصية”.

وأوضح طريقة تفعيل الخدمة الجديدة من خلال (الاعدادات > الحساب > الخصوصية > مؤشرات قراءة الرسائل).

مواد ذات صلة

«خبير تقني» يحذر من محاولات نصب واحتيال جديدة.. انتبهوا منها

«خبير تقني» يحذر من محاولات نصب واحتيال جديدة.. انتبهوا منها

حكم وقوع الطلاق عبر الرسائل النصية و«الواتساب»؟.. الشيخ «المطلق» يوضح

حكم وقوع الطلاق عبر الرسائل النصية و«الواتساب»؟.. الشيخ «المطلق» يوضح

إليك.. 5 مميزات مهمة في تطبيق «واتساب» تساعدك على استخدامه بشكل أفضل

إليك.. 5 مميزات مهمة في تطبيق «واتساب» تساعدك على استخدامه بشكل أفضل

«واتساب» يحذر من تجاهل شروطه الجديدة.. الحذف عقوبة المخالفين

«واتساب» يحذر من تجاهل شروطه الجديدة.. الحذف عقوبة المخالفين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>