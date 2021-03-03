وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بـ «جامعة حفر الباطن»

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بكوادر وطنية مؤهلة (رجال ونساء) من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) في بعض التخصصات .

ودعت جامعة حفر الباطن الراغبين / الراغبات في شغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس.

– – آلية تقديم الطلبات: يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائياً. – المستندات المطلوبة : سيرة ذاتية

نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية

نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية

نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحله

في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم .

بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية .

– ملاحظة:

يرجى استخدام متصفح انترنت حديث ويفضل استخدام (جوجل كروم) Google Chrome للحصول على أفضل استخدام

يرجى اختيار التاريخ من القائمة المنسدلة ،عند الضغط على خانة التاريخ تظهر قائمة ،اختر السنة ثم الشهر ثم اليوم .

يمكنك التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط .

يرجى التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد .

سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لبريدك الإلكتروني .

– سيتم البدء باستقبال الطلبات بتاريخ 1442/07/23على الرابط التالي (اضغط هنا).