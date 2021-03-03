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وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بـ «جامعة حفر الباطن»

وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بـ «جامعة حفر الباطن»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بكوادر وطنية مؤهلة (رجال ونساء) من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) في بعض التخصصات .

ودعت جامعة حفر الباطن الراغبين / الراغبات في شغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس.

– – آلية تقديم الطلبات:

  • يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائياً.

– المستندات المطلوبة :

  • سيرة ذاتية
  • نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية
  • نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية
  • نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحله
  • في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم .
  • بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية .

– ملاحظة:

  • يرجى استخدام متصفح انترنت حديث ويفضل استخدام (جوجل كروم) Google Chrome للحصول على أفضل استخدام
  • يرجى اختيار التاريخ من القائمة المنسدلة ،عند الضغط على خانة التاريخ تظهر قائمة ،اختر السنة ثم الشهر ثم اليوم .
  • يمكنك التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط .
  • يرجى التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد .
  • سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لبريدك الإلكتروني .

– سيتم البدء باستقبال الطلبات بتاريخ 1442/07/23على الرابط التالي (اضغط هنا).

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