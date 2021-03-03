وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بـ «جامعة حفر الباطن»

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة حفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية بكوادر وطنية مؤهلة (رجال ونساء) من حملة شهادة الدكتوراه (أستاذ مساعد – أستاذ مشارك – أستاذ) في بعض التخصصات .
ودعت جامعة حفر الباطن الراغبين / الراغبات في شغل تلك الوظائف التقديم عن طريق المنصة الإلكترونية لبوابة توظيف أعضاء هيئة التدريس.
– – آلية تقديم الطلبات:
- يتم استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني فقط، ولن يتم استقبال أي طلب ورقي نهائياً.
– المستندات المطلوبة :
- سيرة ذاتية
- نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية
- نسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية
- نسخة إلكترونية من السجل الأكاديمي لكل مرحله
- في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم .
- بيان خدمة للموظف الحكومي , وذلك حسب شروط اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية .
– ملاحظة:
- يرجى استخدام متصفح انترنت حديث ويفضل استخدام (جوجل كروم) Google Chrome للحصول على أفضل استخدام
- يرجى اختيار التاريخ من القائمة المنسدلة ،عند الضغط على خانة التاريخ تظهر قائمة ،اختر السنة ثم الشهر ثم اليوم .
- يمكنك التعديل على الطلب خلال فترة التقديم فقط .
- يرجى التأكد من رقم الجوال المدخل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد .
- سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لبريدك الإلكتروني .
– سيتم البدء باستقبال الطلبات بتاريخ 1442/07/23على الرابط التالي (اضغط هنا).