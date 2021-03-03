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في الكويت.. شاب يقتل «القطط» بوضعها في صندوق وخنقها بالغاز.. ومطالبات بمحاسبته

في الكويت.. شاب يقتل «القطط» بوضعها في صندوق وخنقها بالغاز.. ومطالبات بمحاسبته
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب كويتي يقتل صغار القطط بطريقة وحشية، ووثق فعلته بنشر فيديوهات على منصات التواصل.

ونصدر هاشتاق #شاب_يقتل_قطط_الكويت موقع تويتر، اليوم الأربعاء، حيث علق الآلاف من المتابعين بضرورة محاسبة الشاب الذي أقدم على قتل صغار القطط عبر وضع غاز داخل صندوق زجاجي لتموت تلك القطط مختنقة.

وعلق أحد المغردين بالقول: “أنه من المفروض أن يتم محاكمته بتهمة قتل القطط، وأن تكون عقوبته على حسب عدد ثواني خنق القطط”.

فيما رأى آخر، أن الشاب أقدم على فعلته لقسوة قلبه، لأن لا أحد من البشر يستطيع تحمل هذه المشاهد، بينما علقت إحدى المغردات قائلة: “للأسف هذه ليست الجريمة الأولى وليست الأخيرة، والأبشع يتم تصوير ونشر هذه الجرائم في وسائل التواصل الاجتماعي وكأن أرواحها رخيصة لعدم وجود عقوبات صارمة لذا نطالب بوضع قوانين وتطبيق أشد العقوبات ضد هذه الفئة المريضة والمختلة وعديمة الرحمة التي تقتل وتعذب الحيوانات”.

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