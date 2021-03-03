توقعات «الأرصاد»: سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على عدة مناطق.. ونصائح مهمة من خبراء الطقس

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من شمال ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، والحدود الشمالية، ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

أمطار متفاوتة

من جانبه قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أنه من المتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء 1442/7/19هـ وحتى ليلة الخميس 1442/7/20هـ – إن شاء الله – هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الوسطى والغربية والجنوبية و الشرقية مع رياح مغبرة يرافقها ارتفاع في الحرارة ثم انخفاض بمعنى تذبذب في درجات الحرارة.

منخفض جوي

وتوقع موقع طقس العرب، أن يتأثر أقصى شمال المملكة بمنخفض جوي يومي الأربعاء والخميس، وسيندفع هذا المنخفض -بمشيئة الله- برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، تصل سرعة بعض هباتها إلى حدود 60 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية.

المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار

أما عن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار فهي كُل من الجوف والحدود الشمالية ومنطقة حائل والقصيم، ووصولاً حتى العاصمة الرياض ولكن بشكل أضعف، إضافة لأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية وسواحل الخليج العربي التي تشهد اضطراب في البحر وارتفاعاً للأمواج إضافة للأجواء المغبرة بشكل عام.

هذه الأحوال الجوية تستوجب الانتباه من:

-خطر شدة الرياح التي قد تصل هباتها إلى حاجز الـ 65 كم/ساعة

-خطر التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار والأتربة المثارة

-خطر حدوث مضافات لدى مرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب الغبار