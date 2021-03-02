«خبير تقني» يحذر من محاولات نصب واحتيال جديدة.. انتبهوا منها

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني، عبدالله السبيعي، من محاولات نصب واحتيال جديدة تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة، عبر البريد الإلكتروني، موضحا طريقة التعامل حال الوقوع فريسة لها.

وقال “السبيعي” عبر “تويتر”: “هناك حملة وعمليات كبيرة للنصب والاحتيال عبر الإيميل نجحت في سحب مبالغ مالية كبيرة”.

وأضاف قائلا: “هناك إيميلات مزورة تأتي على إنها من البريد السعودي تطلب من المتلقي دفع الأموال المطلوبة لاستلام طرد بريدي يصله عقب الدفع”.

ونصح الخبير التقني عبدالله السبيعي بضرورة فحص الإيميل والتأكد من كونه يتبع البريد السعودي من عدمه، وفي حال وقع شخص ما في الفخ عليه أن يتواصل مباشرة مع البنك الذي يتعامل معه ويبلغهم بوقف الفيزا أو الماستركارد لوقف نزيف الخسائر واتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترداد الحقوق المسلوبة.