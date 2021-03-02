الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية»: خدمات يمكن الحصول عليها عبر أبشر وتصل بالبريد

«الأحوال المدنية»: خدمات يمكن الحصول عليها عبر أبشر وتصل بالبريد
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه بإمكان المستفيد طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة إلى زيارة مقرات الأحوال المدنية.

وأضافت أنه يمكن للمستفيد عبر منصة أبشر طلب إصدار وإيصال عدد من وثائق الأحوال المدنية واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

وتشمل هذه الخدمات ما يلي:

• خدمة تسجيل المواليد

• خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج

• خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

وفي وقت سابق، نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بيان تفصيلي بمكاتب الأحوال المخصصة لتفعيل حسابات أبشر في مختلف المناطق.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن فترات العمل تبدأ من تاريخ 16/7/1442هـ، من يوم الأحد حتى يوم الخميس ولمدة شهر من الساعة 4م إلى 7م.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “للاستفادة من الخدمة يجب حجز موعد إلكتروني عبر absher.sa”.

الوثائق الشخصية المفقودة

كما حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية تشمل :

– بطاقة الهوية الوطنية

– سجل الأسرة

– شهادة الميلاد للمواطن

– شهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضمنت خطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة ما يلي:

• الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر

• اختيار أيقونة “خدماتي”

• النقر على الأحوال المدنية.

• تعبئة البيانات

• ثم حجز موعد إلكتروني

خدمة التعريف الإلكترونية

كما حددت وكالة وزارة الداخلية مزايا وأهداف خدمة التعريف الإلكترونية، والتي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة ⁧أبشر⁩ دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب ⁧الأحوال المدنية⁩”.

ومن مزايا هذه الخدمة ما يلي:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين

• تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية

• الخدمة تغني عن استخدام الورق

مواد ذات صلة

«أبشر» توضح إمكانية إدخال رقم الهوية بدلاً من الإسم في استيفاء البيانات

«أبشر» توضح إمكانية إدخال رقم الهوية بدلاً من الإسم في استيفاء البيانات

تعرف على مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لتفعيل حسابات أبشر

تعرف على مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لتفعيل حسابات أبشر

«الأحوال المدنية» توضح الخطوات والوثائق المشمولة بخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

«الأحوال المدنية» توضح الخطوات والوثائق المشمولة بخدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»

الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة «التعريف الإلكتروني»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>