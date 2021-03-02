هل توجد احتياطات معينة بعد التطعيم بلقاح «كورونا»؟.. «متحدث الصحة» يرد

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إنأكثر من 885 ألف تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد عصر اليوم، أنه لا توجد أي احتياطات خاصة بعد أخذ لقاح كورونا باستثناء الالتزام بالاحترازات الوقائية.

وتابع قائلاً: “نذكر الجميع بالمسارعة بالتسجيل عن طريق تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا”، وحذر منالشائعات التي ظهرت مع لقاحات كورونا، مشدداً على أنها تصدر من جهلة أو بهدف إثارة السلبية في المجتمع.

وأكد “متحدث الصحة” أن الحوامل والأطفال عليهم عدم أخذ لقاح فيروس كورونا، ناصحاً من لديه أمراض حساسية بسيطة أو بالصدر بأخذ اللقاح، ومن لديه حساسية مفرطة وشديدة جداً فعليه عدم أخذه.

وأشار إلى أن المنحنى الوبائي لإصابات كورونا يمر بمرحلة تذبذب ويتم مراقبتها بحذر.