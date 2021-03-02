«الأمن العام» يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها بعدد من مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب الأمن العام على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عدة جرائم تم القبض على مرتكبيها بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين حاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة الجبرية داخل سيارة في عسير.

وألقت شرطة الرياض، القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أطاحت الجهات الأمنية بجدة، بستة مقيمين من الجنسية الباكستانية قاموا بسرقة 649 ألف ريال بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية إيقاف قائدها تحت تهديد السلاح بجدة.

وتمكنت شرطة بالرياض، من القبض على مواطنين ارتكبا جريمة سطو على متجر للاتصالات، وقاما بسرقة 50 هاتف نقال تحت التهديد بالسلاح .

وألقت الجهات الأمنية بالرياض، القبض على مواطن وضع تجهيزات حكومية على سيارته الخاصة وقام بممارسة التفحيط ووثق ذلك ونشره .

وأطاحت شرطة الرياض بـ3 مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبوا عدد من جرائم السرقة تمثلت بسرقة المنازل والمدارس في أحياء متفرقة.