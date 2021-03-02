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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالرياض، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

وأوضحت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة لقلب الأطفال (عدد 10 وظائف).

– ممرض أول/ أمراض وجراحة القلب للبالغين (عدد 10 وظائف).

– طبيب استشاري طب أسرة.

وأشارت الإدارة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة :هنا.

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