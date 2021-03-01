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توقعات «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء ‏والخميس المقبلين، بعدد من مناطق المملكة. ‏

وأوضح مركز الأرصاد، أن المناطق التي ستتأثر بارتفاع الحرارة هي الرياض، ‏والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و ‏تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك ‏المناطق، اعتبارًا من مساء الخميس والجمعة، ‏مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار. ‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).

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