توقعات «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء ‏والخميس المقبلين، بعدد من مناطق المملكة. ‏

وأوضح مركز الأرصاد، أن المناطق التي ستتأثر بارتفاع الحرارة هي الرياض، ‏والقصيم، والشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، و ‏تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستعاود الانخفاض على تلك ‏المناطق، اعتبارًا من مساء الخميس والجمعة، ‏مصحوبة بنشاط للرياح مثير للأتربة والغبار. ‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، الرياض ،الشرقية).