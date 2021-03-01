«التقاعد» تدشن منصة «ميثاق» وخدمات المشتركين في القطاعين المدني والعسكري

تواصل – فريق التحرير:

دشنت المؤسسة العامة للتقاعد منصة (ميثاق)، والخدمات الإلكترونية للمشتركين، بهدف ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين مع جميع الجهات الحكومية، من خلال إتاحة عدد من الخدمات ذات العلاقة بالمشتركين والجهات.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الحكومية لتعزيز التحول الرقمي وأتمتة العمليات الحكومية بما يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين، وبرعاية معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.

وتتيح “ميثاق” لمديري الجهات ومفوضيها التسجيل في خدمات المنصة وإدارة الحسابات، ورفع البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية الخاصة بالموظفين على رأس العمل في كل من القطاعين المدني والعسكري، من خلال مفوضي الجهات الحكومية وتصحيح البيانات المرسلة سابقاً للمؤسسة، واستعراض مؤشرات جودة البيانات الموردة من الجهة وإصدار وطباعة شهادة الالتزام.

كما أطلقت المؤسسة وضمن اهتمامها بعملائها العديد من الخدمات الموجهة للمشتركين والتي تتيح للمشترك الاطلاع على بياناته الوظيفية عند المؤسسة، وتحديث بيانات التواصل الشخصية وتقديم الاعتراض عليها، كما تتيح خدمات المشتركين للمشترك وللجهات الحكومية التأكد من حالة الاشتراك في نظامي التقاعد المدني والعسكري.

جدير بالذكر، أن تدشين “منصة ميثاق” جاء تنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم: (70537) الصادر بتاريخ: 11/12/1440هـ ، والمنصة هي إحدى مبادرات المؤسسة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية 2023 وبناء قاعدة بيانات خاصة بالمشتركين بما يسهم في تحسين الأداء، وبما يعود بالنفع على موظفي القطاع العام أثناء الخدمة وبعد التقاعد.