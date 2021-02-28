«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس للعمل بمجال الصحة والسلامة؛ بفرع الشركة بمدينة بريده – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
(HSSE Director).
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها – (يفضل الماجستير).
– أكثر من 10 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في منصب إداري.
– التفكير الاستراتيجي طويل المدى – وتحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.
– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.
– إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات.
طريقة التقديم:
وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).