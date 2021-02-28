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«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

«المياه الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس للعمل بمجال الصحة والسلامة؛ بفرع الشركة بمدينة بريده – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

(HSSE Director).

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها – (يفضل الماجستير).

– أكثر من 10 سنوات منها 4 سنوات على الأقل في منصب إداري.

– التفكير الاستراتيجي طويل المدى – وتحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.

– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.

– إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات.

طريقة التقديم:

وأوضحت شركة المياه الوطنية أنه يمكن التقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنــا).

 

 

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