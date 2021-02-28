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هل مُتلقي لقاح «كورونا» يُعفى من مخالفة الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث «الداخلية» يجيب

هل مُتلقي لقاح «كورونا» يُعفى من مخالفة الإجراءات الاحترازية؟.. متحدث «الداخلية» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال شلهوب، أن الوزارة مستمرة في ضبط المخالفات للإجراءات الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا، مشيراً  إلى أنه سوف تكون هناك مخالفة بحق من يخالف الإجراءات حتى وإن تلقى اللقاح المضاد للفيروس.

وأضاف “الشلهوب” في المؤتمر الصحفي المشترك مساء اليوم، أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، موضحاُ أنه سيتم اتخاذ إجراءات في أي منطقة أو محافظة يتم رصد التراخي فيها.

ودعا متحدث وزارة الداخلية، الجميع للتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وعدم الازدحام عند منافذ البيع.

وأكد أن بيانات المبلغ عن المخالفات الوقائية سرية بشكل كامل، لافتا إلى أن مخالفة التجمعات في المناسبات تكون على من حضر ومن دعا وصاحب المنشأة.

وشدد على ضرورة وضع الكمامة حتى بعد الحصول على الجواز الصحي لحين انتهاء الجائحة – بإذن الله-.

 

 

 

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