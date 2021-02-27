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رئيس توكلنا يوضح مستقبل التطبيق بعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

رئيس توكلنا يوضح مستقبل التطبيق بعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس التنفيذي لمنظومة “توكلنا” المهندس عبدالله العيسى، عن مستقبل التطبيق بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال العيسى خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، إن العمل بتطبيق توكلنا سيستمر بعد جائحة كورونا.

وأضاف المهندس عبدالله العيسى: “نعمل على أن يكون تطبيق توكلنا شاملا ويحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية”.

ماذا تعرف عن توكلنا؟

يذكر أن تطبيق توكلنا، هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فايروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

التسجيل في توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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