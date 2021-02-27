«التأمينات الاجتماعية» توضح حالات إصابات العمل المستحقة للتعويض

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، الحالات التي تعتبر إصابة عمل وتستحق التعويض.

وأوضحت “التأمينات” عبر “تويتر” أنه يجب على العامل أن يبلغ عنها خلال 7 أيام فقط من وقوعها وعلى صاحب العمل أن يبلغ عنها خلال ثلاثة أيام، وهي كالتالي:

– إذا وقع حادث للعامل المشترك أثناء العمل أو بسببه.

– إذا وقع حادث للعامل أثناء ذهابه من منزله للعمل أو العكس أو من مقر العمل لمكان تناول الطعام أو المسجد.

– إذا حدثت إصابة أثناء تأدية تكليف من صاحب العمل.

– الإصابة بمرض بسبب بيئة العمل.

– الإصابة بمرض من الأمراض المصنفة في جدول الأمراض المهنية.