الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توضيح مهم من «الصحة» بشأن تطعيم المصابين مسبقاً بـ«كورونا»

توضيح مهم من «الصحة» بشأن تطعيم المصابين مسبقاً بـ«كورونا»
0

تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الصحة، أن المصابين مسبقًا بفيروس كورونا، سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد 6 أشهر من الإصابة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يرجع لاعتبارها الجرعة منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس، وبذلك يتاح لهم الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة ٦ أشهر.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا، حسب الفئات المستهدفة، وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات.

ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح عبر الرابط التالي: (هنا)، كما دعت لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

مواد ذات صلة

«الصحة» تزف بشرى سارة بشأن الحصول على لقاح كورونا

«الصحة» تزف بشرى سارة بشأن الحصول على لقاح كورونا

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 346 إصابة جديدة و3 وفيات و368 حالة تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 346 إصابة جديدة و3 وفيات و368 حالة تعافي

عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

عبارة «طبيعي» لا تعني أنه آمن.. «الغذاء والدواء» توضح أضرار الإفراط في تناول المكملات الغذائية

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 356 إصابة جديدة و5 وفيات و308 حالات تعافي

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 356 إصابة جديدة و5 وفيات و308 حالات تعافي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>