لحمَلة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف هندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

تواصل – فريق التحرير :

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مشروع أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الصحة والسلامة المهنية، أو المجالات ذات الصلة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف :هنا.