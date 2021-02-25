ترويج مخدرات وأسلحة نارية وسلوكيات مشينة.. إساءة استخدام مواقع التواصل ناقوس خطر يهدد المجتمع

تواصل – فريق التحرير:

أصبح سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة منتشرة داخل المملكة خلال الأشهر الأخيرة، ما بين التباهي بمخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، أو الترويج لسلوكيات خاطئة منها تجارة المخدرات وممارسة التفحيط ومخالفة قواعد المرور بالسرعة الجنونية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية من ضبط عدد كبير من الجرائم الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان من بينها التباهي بإطلاق النار عشوائيا وحمل أسلحة بالمخالفة للنظام، وكذلك الترويج لسلوكيات وأفعال مشينة يجرمها النظام ويعاقب عليها القضاء.

ترويج مخدرات ومسكرات

في منطقة المدينة المنورة، تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر يروج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

كما تمكنت شرطة منطقة الرياض، مؤخرا من إلقاء القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يوثق حيازته للمخدرات والمسكر.

وأوضح الأمن العام، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذا الشخص قام بتوثيق حيازته للمخدر والمسكر أثناء قيادته مركبته على أحد الطرق العامة والتباهي بذلك ونشره.

وأضاف الأمن العام أنه تم تحديد هويته والقبض عليه، حيث تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، تم إيقافه وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حيازة أسلحة نارية

ومن بين الجرائم والمخالفات النظامية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة، توثيق وتباهي عدد من المخالفين لاستخدامهم الأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية عشوائيا وسط الأحياء السكنية.

ومؤخرا.. أطاحت شرطة الرياض بمواطن في العقد الثالث، تباهي بحيازته سلاح ناري عبر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر من خلاله تباهي أحد الأشخاص بحيازته سلاحا ناريا، مستقلًا مركبة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في مخالفة للأنظمة والتعليمات، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى، صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته أثناء قيادة مركبته داخل أحد الأحياء السكنية بمدينة الرياض، وتباهيه بجريمته، وتعريضه سلامة الآخرين للخطر، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه.

وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.

نصب واحتيال

واعتاد عدد كبير على استخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال والإيقاع بفرائسهم عبر تقديم مغريات ونصب شراكهم للإيقاع بضحاياهم.

وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم المعلوماتية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية المقدم محمد الشهري، إن جرائم المتهمين تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأوضح أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وفي واقعة مماثلة، تمكنت شرطة الدمام، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، امتهن عمليات النصب والاحتيال على مواطنين بإعلانات الوظائف مقابل الحصول على أتعاب.

جاء ذلك بعد أن تلقت الشرطة عدداً من البلاغات من مواطنين بشأن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص، نشر إعلانات للتوظيف على مواقع التواصل الاجتماعي، وعند تواصلهم معه وتحويل مبلغ الأتعاب يقوم بحظرهم.

واتضح أن المتهم استخدم حسابا بنكياً لشخص آخر بالاتفاق على عمولة مقابل ذلك، وبعد سلسلة من الإجراءات تم التوصل إلى المتهم والقبض عليه.

دعوة لممارسة الرذيلة

من بين الجرائم والأفعال المشينة التي راجت مؤخرا ضمن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة البعض لممارسة الرذيلة والتحرر من قيود النظام وتعاليم الدين الحنيفة، وهو ما قوبل بقوة وقسوة وسرعة تحرك من الأجهزة الأمنية.

ونجحت شرطة الرياض في الإطاحة بشخص تباهى بعرضه لمبالغ مالية عبر سنابه الشخصي ويدعو لممارسة الرذيلة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة شقراء ـ بفضلٍ من الله ـ من تحديد هويته والشخص المرافق له، والقبض عليهما.

وتبين أنهما (مواطنان في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وضبط المبالغ التي بحوزتهما للتحقق من مصدرها، وتم إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما للنيابة العامة.

سرعة جنونية

ضبطت الإدارة العامة للمرور في محافظة الطائف، قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وقالت إدارة المرور عبر حسابها بتويتر: “ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”، وأضافت أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

فيما تمكنت المديرية العامة للمرور بمنطقة جازان بضبط قائد مركبة نشر مقاطع بمنصات التواصل الاجتماعي وهو يمارس التفحيط.

وأوضحت “المرور” أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

أكاذيب وشائعات.. ورأي الدين

من بين السلوكيات الخاطئة التي يقع فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي ترويج الأكاذيب والأراجيف ونشر الفتن والشائعات، وهم الأمر الذي يدخل في حيز المخالفة النظامية والحرمة الدينية.

يقول الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، إن من صور السلوكيات المحرمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتابة الأكاذيب و الأراجيف والشائعات والافتراءات سواء بالكلمة أو الصورة المزورة وبثها عبر منصات التواصل، وتبلغ كذبته الآثار في دقائق معدودة وربما تضرر من جرمها أناس أبرياء.

وأضاف “الخثلان” قائلا: ما أعظم جرم هذا الناشر للأكاذيب والأراجيف”.