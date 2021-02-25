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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«حساب المواطن» يكشف عن أقصى مدة لتحديث البيانات إذا طرأ عليها تغيير

«حساب المواطن» يكشف عن أقصى مدة لتحديث البيانات إذا طرأ عليها تغيير
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن، عن المهلة الزمنية المحددة لتحديث بيانات المستفيدين عندما يطرأ عليها أي تغيير.

وقال حساب المواطن: إنه في حالة حدوث أية تغيير على حالة المستفيدين يجب أن يتم تحديث البيانات على موقع البرنامج خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ هذا التغيير.

وأشار حساب المواطن، إلى أن التحديث خلال المدة المحددة هو شرط استمرار تلقي الدعم.

وكان حساب المواطن قد أوضح طريقة الاعتراض على الدفعة المالية عبر 4 خطوات كالتالي:

-تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية.
-الضغط على أيقونة الدفعات المالية.
-الضغط على أيقونة تقديم اعتراض.
-اختيار نوع الاعتراض (دفعة ناقصة أو صفر) أو (دفعة لم تستلم مع تقديم كشف حساب) ثم الضغط على إرسال.

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