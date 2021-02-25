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«السديس» يدشن مبادرة «نظام».. تعرّف على أهدافها

«السديس» يدشن مبادرة «نظام».. تعرّف على أهدافها
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تواصل – واس:

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة “نظام” الهادفة إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى منسوبي الرئاسة

وتهدف المبادرة إلى توعية الموظفين بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمخرجات أعمالهم والمخالفات الإدارية وأثرها على سير منظومة العمل داخل المسجد الحرام ومرافقه الخارجية وتطوير المهارات القانونية للموظفين.

وتتضمن المبادرة في موسمها الأول عدداً من العناوين، منها: حقوق الموظف وواجباته ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية والجرائم المعلوماتية صياغة العقود الملكية الفكرية، كما تتضمن المبادرة الأنظمة المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة والمخالفات الإدارية والعقوبات المترتبة عليها.

 

 

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