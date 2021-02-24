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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالفيديو.. طريقة تحفيز الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي

بالفيديو.. طريقة تحفيز الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي
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تواصل – فريق التحرير:

نشر عماد الشريف المختص في نشر المحتوى التعليمي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، يوضح من خلاله طريقة تحفيز الطلاب والطالبات من خلال منصة مدرستي.

يذكر أن منصة مدرستي، هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح منصة مدرستي للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

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