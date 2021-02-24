معهد المباحث يعلن نتائج القبول المبدئي على ثلاث رتب

تواصل – فريق التحرير:
أعلن معهد المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للرتب التالية (رقيب- عريف- جندي) لعام 1442هـ، بكافة مناطق المملكة.
وأهاب المعهد بجميع المقبولين مبدئيًّا إحضار المستندات المطلوبة والتقيد بالتعليمات المذكورة.
وأوضح المعهد أن المستندات المطلوبة هي على النحو التالي:
– طباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المراجعة.
– صورتان طبق الأصل من المؤهل الدراسي والشهادات الإضافية المطلوبة للوظيفة.
– عدد (4) صور واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.
– صورة من شهادة حسن السيرة والسلوك.
– صورتان واضحة ومكبرة من سجل الأسرة للمتقدم إذا كان متزوجًا.
– صورتان واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية وسجل الأسرة لوالد المتقدم.
– صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لجد المتقدم(إن وجد).
– صورة واضحة ومكبرة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو حفيظة النفوس لولي أمر المتقدم مع ما يثبت ذلك (في حال عدم وجود والده).
– صورة الهوية الوطنية للأم في حال لم تكن مضافة في سجل الأسرة للأب أو أي إثبات للأم.
– عدد (8) صور حديثة وملونة ومكشوف الرأس مقاس (4*6) بالزي السعودي وتكون خلفية بيضاء.
– إحضار نسختان من السجل الأكاديمي لحاملي درجتي البكالوريوس والدبلوم مع الأصل للمطابقة.
– معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.
– ملف بلاستيك شفاف علاق توضع فيه جميع الطلبات المذكورة أعلاه، وفي حال وجود نواقص يستبعد المتقدم من اللجنة.
وأوضحت إدارة المعهد أن التعليمات المراد التقيد بها هي:
– الحضور بالزي الرياضي: بنطلون أسود وفنيلة بيضاء لا تحتوي على أي شعار، وحذاء رياضي.
– يجب التقيد بالمواعيد والمواقع المحددة للمتقدم.
– يجب تحميل تطبيق (توكلنا) وإبراز النتيجة قبل الدخول، مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).
– طباعة إشعار المراجعة، وإحضاره أثناء المراجعة.
– يجب على المتقدم طباعة النموذج التالي وتعبئته بمنتهى الدقة والوضوح وإحضاره في موعد المراجعة (اضغط هنا لتحميل النموذج).
– في حال تأخر أو غياب الطالب عن المراجعة في الوقت المحدد سيفقد حقه في استكمال إجراءات القبول والتسجيل، علمًا بأن قبول الطالب المبدئي لا يعني قبوله نهائيًّا.
– يمنع اصطحاب المرافقين (أيًّا كانت صلة القرابة).
وأضاف معهد المباحث العامة أنه يمكنمعرفة نتيجة القبول المبدئي، من خلال الرابط التالي الرابط التالي: (هنا).