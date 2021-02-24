حريق يلتهم مركزاً تجارياً بحي العريجاء في الرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأربعاء، حريقا اندلع في حي العريجاء في العاصمة الرياض.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدن، أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريقاً اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.