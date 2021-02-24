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«أبل» تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 5 سنوات

«أبل» تستعيد صدارة سوق الهواتف الذكية لأول مرة منذ 5 سنوات
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تواصل – وكالات:

استعادت آبل صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وفق دراسة حديثة، بعد إطلاق هواتف آي فون الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف.

وتقدمت أبل على سامسونغ في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة، رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية 2016.

وانخفضت المبيعات العالمية بنسبة 5.4 % خلال الربع الرابع و12.5 % في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصاً.

وأشارت دراسة نشرتها شركة “غارتنر” إلى أن “إطلاق هواتف آي فون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد آبل في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020”.

وباعت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، في مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام. وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17.1 % إلى 20.8 %.

وتقدمت المجموعة الأميركية على منافستها الكورية الجنوبية سامسونغ التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020، وتلتهما الشركات الصينية الثلاث شاومي (43.4 مليونا) وأوبو (34.3 مليونا) وهواوي (34.3 مليونا أيضاً).

وفي المبيعات السنوية، تبقى سامسونغ الرائدة عالميا، رغم أن مبيعاتها تراجعت بنسبة 14.6% إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل أبل المركز الثاني عالميا (200 مليون جهاز) متقدمة على هواوي التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 24.1 % خصوصاً جراء العقوبات الأميركية في حقها، وفق “غارتنر”.

وأشارت الدراسة إلى أن “أثر منع استخدام تطبيقات غوغل على هواتف هواوي الذكية ألحق أذى بأداء هواوي وأثر سلبا على مبيعاتها”.

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