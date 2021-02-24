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ما سبب شكوى البعض من أعراض جانبية بعد الجرعة الثانية للقاح «كورونا»؟.. استشاري يوضح

ما سبب شكوى البعض من أعراض جانبية بعد الجرعة الثانية للقاح «كورونا»؟.. استشاري يوضح
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور علي آل سويدان، استشاري الأمراض المعدية، عن أسباب شكوى بعض الأشخاص من الشعور ببعض الأعراض بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال الدكتور آل سويدان خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن الأعراض المصاحبة بعد أخذ اللقاح دليل على تفاعل الجسم مع الفيروس وعمل مناعة ضده، مبيناً أن 15% من الأشخاص يشعرون بتلك الأعراض.

وأضاف أن الأعراض التي تظهر على متلقي اللقاح في الأيام الثلاثة الأولى تكون في العادة بسيطة إلى متوسطة.

وأوضح أن الأعراض تكون موضعية وتتمثل في آلام انتفاخ في موضع الحقن، أو أعراض عامة كالحمى والإعياء الخفيف.

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