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وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية.. التفاصيل وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية.. التفاصيل وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

اعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، فما فوق للعمل بمجالات صيانة الطائرات.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الوظائف متاحة للمواطنين فقط وفق التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظــائف:

1- اخصائي مركز مراقبة الصيانة.

(Specialist, Maintenance Control Center)

2- مفتش الطائرات.

(Aircraft Inspector)

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق مع خبرة في صيانة الطيران أو دبلوم فني ميكانيكا.

– خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال صيانة الطيران.

المستندات المطلوبة:

– الهوية الوطنية السعودية.

– السيرة الذاتية الشخصية.

– شهادة المؤهل (إذا تم الحصول عليها خارج المملكة ، يجب إرفاق خطاب اعتماد من وزارة التعليم).

– وثائق وشهادات الخبرة (إن وجدت).

ملاحظة:

– يعتبر طلب التقديم لاغياً اذا لم يتم تقديم كامل المستندات أعلاه.

التقديم:

من خلال الروابط التالي:

1- اخصائي مركز مراقبة الصيانة.

اضغط هنــا ).

2- مفتش الطائرات.

اضغط هنــا ).

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