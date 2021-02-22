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«حساب المواطن» يحسم أمر المطلقات حديثاً من الدعم

«حساب المواطن» يحسم أمر المطلقات حديثاً من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن، موقف المواطنة المستحقة للدعم حال انفصالها عن زوجها بسبب الطلاق مؤخرا.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن سؤالًا عبر تويتر جاء فيه: “إذا انفصلت الزوجة عن زوجها بالطلاق، فهل يحق لها التسجيل في حساب منفصل مع أولادها حيث كانت سابقًا مضافة مع زوجها؟”.

ورد حساب خدمة المستفيدين من البرنامج:”تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

وأقر حساب المواطن، مؤخرا عددا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، بجانب تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

 

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