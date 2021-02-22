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إغلاق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة

إغلاق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية في جدة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، مساء اليوم الإثنين، إغلاق 192 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

مستجدات كورونا في المملكة

كما أعلنت الصحة عن تعافي (318) حالة، فيما تم تسجيل (5) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (375333) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (366,412) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2455) حالة من بينها (497) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

الرياض تسجل أعلى إصابات

في سياق متصل، سجلت الرياض 174 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما سجلت المنطقة الشرقية 69 إصابة، ومنطقة مكة المكرمة 31، منطقة القصيم 16 حالة.

كما سجلت كل من مناطق المدينة المنورة والجوف ونجران 6 حالات في كل منها، فيما سجلت الحدود الشمالية 5 حالات والباحة 4 بينما سجلت منطقتا عسير وحائل 3 حالات في كل منهما، فيما كانت أقل الحالات المسجلة بمنطقتي تبوك وجازان بواقع حالتين في كل منهما.

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